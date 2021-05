Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: da domani via alla vaccinazione delle Isole, record di contagi in India



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 6 maggio 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute registrati ulteriori 10.585 contagi e 267 morti covid. Via da domani vaccinazioni nelle isole, si parte dall’isola di Capraia e le Eolie. In attesa del nuovo monitoraggio dell’Iss di domani, l’Italia si prepara a riaprire ai turisti con il green pass da metà maggio. In Italia sono oltre 22 milioni i vaccini somministrati e 6,6 milioni le persone completamente vaccinate. Nel mondo 154,7 milioni di casi e 3,2 milioni di morti covid. Ancora grave situazione in India con nuovo record di quasi 4.000 morti in un giorno. Gli Usa favorevoli alla revoca dei brevetti sui vaccini, per Biden: “Le circostanze sono straordinarie”.

