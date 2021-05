Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: in calo contagi e ricoveri. In arrivo dal 1 luglio il green pass per viaggiare in Europa



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 25 maggio 2021. Nell’ultimo bollettino 2.490 contagi su 107.481 tamponi e 110 morti per Covid: il tasso di positività al 2,3%. In calo ricoveri e terapie intensive. Tutta Italia in zona gialla e dal 1 luglio via al green pass per viaggiare in Europa sull’app Io. Prosegue la campagna di vaccinazione: al momento sono state somministrate 31.367.254 dosi nel nostro Paese, 10.409.935 persone hanno fatto il richiamo. Atteso in settimana l’ok dell’Ema ai vaccini per i ragazzi tra 12 e i 15 anni. Nel mondo 167.117.164 contagi e 3.469.640 vittime. Dopo il dossier dell’Intelligence Usa sui virologi ammalati a Wuhan già a novembre 2019, il virologo Fauci: “Non sono convinto dell’origine del virus”.

