Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: in calo contagi e ricoveri, tre Regioni verso la zona bianca. Nel mondo 3,52 milioni di morti



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 30 maggio. Nell’ultimo bollettino 3.351 nuovi casi e 83 morti, calano le terapie intensive (-47) e i ricoveri ordinari (-392). Il tasso di positività è all’1,4%. Tre regioni verso lo stop al coprifuoco, in arrivo le nuove linee guida: nelle zone bianche salta il limite di 4 persone al tavolo al ristorante. Sì alle docce in piscine e palestre. Resta l’obbligo di green pass per i ricevimenti dopo le cerimonie. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 34.073.292 dosi, 11.710.952 persone hanno ricevuto la seconda dosi pari a quasi il 20% della popolazione italiana. Sul vaccino ai 12-15 enni l’Aifa si esprimerà al massimo domani, dopo l’ok dell’Ema. Nel mondo 3.529.340 morti e 169.708.68 contagi. Risalgono i casi nel Regno Unito, scoperta in Vietnam una nuova variante.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 30 maggio. Nell’ultimo bollettino 3.351 nuovi casi e 83 morti, calano le terapie intensive (-47) e i ricoveri ordinari (-392). Il tasso di positività è all’1,4%. Tre regioni verso lo stop al coprifuoco, in arrivo le nuove linee guida: nelle zone bianche salta il limite di 4 persone al tavolo al ristorante. Sì alle docce in piscine e palestre. Resta l’obbligo di green pass per i ricevimenti dopo le cerimonie. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 34.073.292 dosi, 11.710.952 persone hanno ricevuto la seconda dosi pari a quasi il 20% della popolazione italiana. Sul vaccino ai 12-15 enni l’Aifa si esprimerà al massimo domani, dopo l’ok dell’Ema. Nel mondo 3.529.340 morti e 169.708.68 contagi. Risalgono i casi nel Regno Unito, scoperta in Vietnam una nuova variante.

Continua a leggere

Continua a leggere