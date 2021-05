Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia in zona bianca. Vaccini, atteso ok Aifa per uso Pfizer per 12-15enni



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 31 maggio. Nell’ultimo bollettino sono stati registrati 2.949 nuovi casi e 44 morti, è il dato più basso da ottobre. Il tasso di positività è all’1,8%. Da oggi Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia passano in zona bianca: stop al coprifuoco, resta obbligo di mascherina e distanziamento. Da domani si potrà mangiare nei ristoranti e bar al chiuso e assistere a eventi sportivi al coperto. Il ministro Speranza: “Non dobbiamo avere fretta di togliere le mascherine al chiuso, siamo ancora in una fase di transizione. Ci vorrà terza dose di vaccino”. Proposta green pass anche con Paesi extra Ue. Prosegue la campagna di vaccinazione: 34.470.841 dosi finora distribuite e 11.871.163 persone immunizzate, pari al 20,03 % della popolazione. Atteso oggi ok dell’Aifa sull’uso di Pfizer per la fascia d’età 12-15 anni dopo via libera dell’Ema. Nel mondo superati i 170 milioni di contagi e i 3,54 milioni di decessi.

