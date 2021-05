Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: tutta Italia in zona gialla, tranne Valle d’Aosta. Cabina di Regia, si decide su coprifuoco e riaperture



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 17 maggio. In calo numero di casi e di morti: nell’ultimo bollettino 5.753 contagi e 93 decessi, mai così pochi da ottobre. Da oggi tutta Italia in zona gialla tranne la Valle d’Aosta che resta in fascia arancione. Attesa per la Cabina di Regia: si decide su spostamento del coprifuoco e altre riaperture. Speranza: “Ma proseguire con prudenza”. Prosegue la campagna di vaccinazione: al momento sono state distribuite in Italia 27.416.033 dosi di vaccino e 8.627.856 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 14,56 % della popolazione. In arrivo a giugno altre 20 milioni d dosi, come annunciato dal generale Figliuolo. Da oggi al via in molte regioni le prenotazioni per i 40enni. Nel mondo 162.788.478 casi e 3.375.243

morti. La Gran Bretagna continua le riaperture nonostante i timori per la variante indiana.

