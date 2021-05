Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: vaccini, verso uso AstraZeneca per under 60. Governi al lavoro per salvare l’estate



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 4 maggio 2021. Nell’ultimo bollettino 5.948 contagi: è il dato più basso da ottobre. Il tasso di positività nazionale scende al 4,9%, ma i morti sono altri 256. Attesa per la convocazione di Draghi sul Recovery plan. Vaccini, somministrate in Italia 21.098.977 dosi, mentre oltre 6 milioni di persone hanno ricevuto il vaccino. Il commissario Figliuolo annuncia di star valutando l’uso di AstraZeneca anche per under 60 per velocizzare la campagna vaccinale. Palù (AIFA): “Fare presto per proteggere over 60”. Nel mondo 153.193.587 contagi e 3.210.123 vittime. L’india supera i 20 milioni di positivi.

