Coronavirus, le ultime notizie sul Covid: da oggi tutta Italia in zona gialla dopo calo dei contagi. Vaccini, oltre 10 milioni di immunizzati

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, lunedì 24 maggio 2021. Secondo l’ultimo bollettino sono stato registrati 3.995 casi su 179.391 tamponi effettuati e 72 morti: il tasso di positività è al 2,2%. Da oggi tutta Italia in zona gialla, compresa la Valle d’Aosta. Continua la campagna di vaccinazione in Italia: oltre 10,1 milioni di persone sono completamente vaccinati con seconda dose, oltre 30 milioni di dosi in totale somministrate. Pfizer e Astrazeneca efficaci dopo due dosi contro la variante indiana, secondo uno studio. Nel mondo 167.177.203 casi e 3.463.813 morti. India, oltre 300mila vittime da inizio pandemia. Wsj, 3 ricercatori Wuhan ammalati nel novembre 2019.

