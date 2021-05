Coronavirus, le ultime notizie sul Covid: oggi si decidono i nuovi colori delle Regioni. Vaccini, Ue con Biden sui brevetti



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 7 maggio 2021. Nell’ultimo bollettino 11.807 positivi in 24 ore e 258 morti: il tasso di positività sale al 3,6%. Oggi si decide il cambio di colore delle Regioni dopo il monitoraggio Iss: il Veneto rischia l’arancione, la Basilicata forse passa in zona gialla. Prosegue la campagna di vaccinazione: al momento sono state somministrate in Italia 22.644.364 dosi e 6.877.239 persone hanno ricevuto il richiamo. Da lunedì al via le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50 nati fino al 1971. Nel mondo 155.655.853 contagi e 3.252.119 morti. Dopo l’apertura degli Usa di Biden, anche l’Ue con von der Leyen valuta la deroga sui brevetti dei vaccini, che sarà discussa al vertice informale dei leader di Porto nel fine settimana. Prorogato stop ingresso da India, Sri Lanka, Bangladesh al 30 maggio, fatta eccezione per cittadini italiani.

