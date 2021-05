Coronavirus, ultime notizie 12 maggio 2021



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, mercoledì 12 maggio 2021. Nel bollettino di ieri 6.946 contagi e 251 morti Covid. Coprifuoco, il governo deciderà se mantenerlo o eliminarlo solo la prossima settimana. Il virologo Menichetti critica Sileri: “Togliere le mascherine all’aperto? Messaggio prematuro e imprudente”. Mattarella: “Per sconfiggere il virus prudenza e responsabilità”. Studio Iss-S. Raffaele, gli anticorpi durano fino a 8 mesi. Proseguono le vaccinazioni: somministrate 24,8 milioni di dosi in Italia, 7,6 milioni hanno completato il ciclo vaccinale. Figliuolo punta a 1 milione di dosi al giorno a giugno. Raccomandazione Pfizer: “Richiamo a 21 giorni, bisogna attenersi agli studi scientifici”. Nel mondo oltre 159 milioni di contagi. Situazione sanitaria drammatica in India, dove sono stati raggiunti i 254mila decessi. L’Oms cambia la classificazione della variante indiana: da “rilevante” a “pericolosa”. Variante indiana trovata in 44 paesi.

