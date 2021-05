Coronavirus ultime notizie 16 maggio 2021



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 16 maggio. Numeri dei contagi in continua discesa, nell’ultimo bollettino del Ministero della salute registrati nuovi 6.659 contagi e 136 morti covid. Va avanti la campagna vaccinale anti covid che ha raggiunto e superato ormai 27 milioni di dosi somministrate. Sono circa 8 milioni e mezzo invece le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Per l’Iss dopo la prima dose crolla il rischio di decesso (-95%) e ricovero (-90%).

Da domani in molte regioni si apre la prenotazione anche per gli over 40 e tutta Italia sarà zona gialla tranne la Valle d’Aosta che resta arancione. Prosegue anche il calo dei pazienti in terapia intensiva e nei reparti non critici. Nel mondo oltre 162 milioni di casi e 3,3 milioni di morti covid. L’Argentina supera i 70mila morti, in india 311.170 nuovi casi e 4.077 morti.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 16 maggio. Numeri dei contagi in continua discesa, nell’ultimo bollettino del Ministero della salute registrati nuovi 6.659 contagi e 136 morti covid. Va avanti la campagna vaccinale anti covid che ha raggiunto e superato ormai 27 milioni di dosi somministrate. Sono circa 8 milioni e mezzo invece le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Per l’Iss dopo la prima dose crolla il rischio di decesso (-95%) e ricovero (-90%).

Da domani in molte regioni si apre la prenotazione anche per gli over 40 e tutta Italia sarà zona gialla tranne la Valle d’Aosta che resta arancione. Prosegue anche il calo dei pazienti in terapia intensiva e nei reparti non critici. Nel mondo oltre 162 milioni di casi e 3,3 milioni di morti covid. L’Argentina supera i 70mila morti, in india 311.170 nuovi casi e 4.077 morti.

Continua a leggere

Continua a leggere