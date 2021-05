Coronavirus, ultime notizie 29 maggio 2021



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 29 maggio 2021. Nel bollettino di ieri 3.738 nuovi casi e 126 morti per Covid. Calano l’Rt a 0,72 e l’incidenza a 47 ogni 100 mila. Da lunedì 31 maggio tre regioni saranno bianche: in Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna verranno eliminati coprifuoco e restrizioni Covid a eccezione del distanziamento e dell’utilizzo della mascherina. Brusaferro: “Incidenza Italia tra le più basse in Ue”. Vaccini, Figliuolo: “Dal 3 giugno si apre a tutte le fasce d’età”, finora somministrate in Italia 33.555.795 dosi di vaccino anti-Covid. Atteso l’arrivo di 8 milioni e mezzo di dosi. L’Ema approva l’uso del vaccino Covid Pfizer per i ragazzi dai 12 ai 15 anni. Certificato digitale europeo Covid: primo ok del Parlamento Ue. Nel mondo 169.471.649contagi. Nuovo record di casi giornalieri in Argentina.

