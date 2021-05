Coronavirus ultime notizie 8 maggio 2021



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 8 maggio 2021. Il bollettino di ieri: 10.554 nuovi casi e 207 morti. Monitoraggio Iss: indice Rt nazionale sale a 0,89. Cambiano i colori delle regioni: in zona arancione solo Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni gialle. Rezza: “Situazione in miglioramento ma massima cautela”. Prosegue la campagna di vaccinazione: al momento sono state somministrate in Italia 22.644.364 dosi e 6.877.239 persone hanno ricevuto il richiamo; Figliuolo: “Dal 10 maggio via alle prenotazioni per gli over 50”. Nel mondo 155.655.853 contagi e 3.252.119 morti. Dopo l’apertura degli Usa di Biden, anche l’Ue con von der Leyen valuta la deroga sui brevetti dei vaccini, che sarà discussa al vertice informale dei leader di Porto nel fine settimana. Ema valuta casi di sindrome Guillain-Barré dopo somministrazione AstraZeneca. In India superata la soglia di 4mila morti al giorno. Madrid revoca il coprifuoco.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 8 maggio 2021. Il bollettino di ieri: 10.554 nuovi casi e 207 morti. Monitoraggio Iss: indice Rt nazionale sale a 0,89. Cambiano i colori delle regioni: in zona arancione solo Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni gialle. Rezza: “Situazione in miglioramento ma massima cautela”. Prosegue la campagna di vaccinazione: al momento sono state somministrate in Italia 22.644.364 dosi e 6.877.239 persone hanno ricevuto il richiamo; Figliuolo: “Dal 10 maggio via alle prenotazioni per gli over 50”. Nel mondo 155.655.853 contagi e 3.252.119 morti. Dopo l’apertura degli Usa di Biden, anche l’Ue con von der Leyen valuta la deroga sui brevetti dei vaccini, che sarà discussa al vertice informale dei leader di Porto nel fine settimana. Ema valuta casi di sindrome Guillain-Barré dopo somministrazione AstraZeneca. In India superata la soglia di 4mila morti al giorno. Madrid revoca il coprifuoco.

Continua a leggere

Continua a leggere