Coronavirus, ultime notizie 9 maggio 2021

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, domenica 9 maggio 2021. Nel bollettino di ieri diagnosticati 10.176 contagi, mentre i morti sono stati 224: il tasso di positività scende al 3%. Il governo ipotizza il coprifuoco alle 24 e lo stop alla quarantena da paesi Ue. Monitoraggio Iss: indice Rt nazionale sale a 0,89. Cambiano i colori delle regioni: in zona arancione solo Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre sono gialle. Rezza: “Situazione in miglioramento ma massima cautela”. Prosegue la campagna di vaccinazione: hanno ricevuto almeno una dose 23.667.315. Accordo Ue-Pfizer annunciato dalla Von der Leyen: 1,8 miliardi di dosi entro il 2023. L’appello di Draghi alle case farmaceutiche: “Milioni di persone muoiono senza vaccino”. Oms, via libera a vaccino cinese Sinopharm. Nel mondo 157.690.329 contagi e 3.283.048 morti.

