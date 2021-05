Coronavirus, ultime notizie sul Covid, Fauci: “Entro fine anno vaccineremo anche i bambini di 4 anni”, matrimoni e feste: green pass sarà obbligatorio



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 20 maggio 2021. Il bollettino di ieri: 5.506 contagi e 149 morti. Green pass: avrà durata di 9 mesi e sarà rilasciato dopo il conseguimento della prima dose di vaccino, servirà anche per partecipare ad eventi come matrimoni e comunioni. Cambiano i parametri per l’assegnazione delle zone di colore alle Regioni: niente più codice Rt, dati basati sulla pressione ospedaliera e incidenza dei contagi. Superate 200 milioni vaccinazioni in Ue e in Italia la soglia dei 9 milioni anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Verso ok dell’Ema per il vaccino Pfizer alla fascia 12-15 anni. Viaggi Usa-Italia, Fauci: “Riapriremo quando rischio sarà basso”. La Francia riapre bar e ristoranti dopo 6 mesi, Macron: “Abbiamo fatto delle scelte ma serve prudenza”. India, 267.334 nuovi contagi e 4.529 decessi per Covid nelle ultime 24 ore: è record di morti.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 20 maggio 2021. Il bollettino di ieri: 5.506 contagi e 149 morti. Green pass: avrà durata di 9 mesi e sarà rilasciato dopo il conseguimento della prima dose di vaccino, servirà anche per partecipare ad eventi come matrimoni e comunioni. Cambiano i parametri per l’assegnazione delle zone di colore alle Regioni: niente più codice Rt, dati basati sulla pressione ospedaliera e incidenza dei contagi. Superate 200 milioni vaccinazioni in Ue e in Italia la soglia dei 9 milioni anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Verso ok dell’Ema per il vaccino Pfizer alla fascia 12-15 anni. Viaggi Usa-Italia, Fauci: “Riapriremo quando rischio sarà basso”. La Francia riapre bar e ristoranti dopo 6 mesi, Macron: “Abbiamo fatto delle scelte ma serve prudenza”. India, 267.334 nuovi contagi e 4.529 decessi per Covid nelle ultime 24 ore: è record di morti.

Continua a leggere

Continua a leggere