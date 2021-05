Coronavirus, ultime notizie: via al Dl Covid su riaperture, coprifuoco alle 23 e ripartono ristoranti e palestre, stop alle discoteche



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 18 maggio. L’Italia riparte il governo ha dato il via libera al decreto riaperture che sposta il coprifuoco alle 23 da subito e lo abolisce dal 21 giugno. Dal 1 giugno ripartono ristoranti al chiuso e di sera, via libera anche alle feste di matrimonio dal prossimo 15 giugno ma solo con il green pass. Via libera a centri commerciali nel weekend a partire dal 22 maggio. Intanto calano ancora i contagi e ricoveri: ieri 3.455 nuovi casi di coronavirus e 140 morti Covid. Dal primo giugno torna la zona bianca: prime regioni candidate Friuli, Molise e Sardegna, dal 7 anche Abruzzo, Veneto e Liguria. La campagna vaccinale ha raggiunto quota 29.7 milioni di dosi somministrate e 8.8 milioni di vaccinati completi. Nel mondo oltre 16.3 milioni di casi e 3,3 milioni di morti covid.

Continua a leggere



Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, martedì 18 maggio. L’Italia riparte il governo ha dato il via libera al decreto riaperture che sposta il coprifuoco alle 23 da subito e lo abolisce dal 21 giugno. Dal 1 giugno ripartono ristoranti al chiuso e di sera, via libera anche alle feste di matrimonio dal prossimo 15 giugno ma solo con il green pass. Via libera a centri commerciali nel weekend a partire dal 22 maggio. Intanto calano ancora i contagi e ricoveri: ieri 3.455 nuovi casi di coronavirus e 140 morti Covid. Dal primo giugno torna la zona bianca: prime regioni candidate Friuli, Molise e Sardegna, dal 7 anche Abruzzo, Veneto e Liguria. La campagna vaccinale ha raggiunto quota 29.7 milioni di dosi somministrate e 8.8 milioni di vaccinati completi. Nel mondo oltre 16.3 milioni di casi e 3,3 milioni di morti covid.

Continua a leggere

Continua a leggere