Cosenza, diventa mamma a 63 anni grazie all’ovodonazione: ecco di cosa si tratta



L’intervento eccezionale effettuato nella sede operativa Sacro Cuore iGreco Ospedali Riuniti. Tale tecnica, che consente a una donna di essere madre indipendentemente dall’età, ha avuto l’approvazione in Italia nel 2014. “Questo parto non resterà isolato, anzi lascia presagire che saranno sempre di più in futuro le madri anziane e persino single”, si legge in una nota dell’ospedale.

Continua a leggere



L’intervento eccezionale effettuato nella sede operativa Sacro Cuore iGreco Ospedali Riuniti. Tale tecnica, che consente a una donna di essere madre indipendentemente dall’età, ha avuto l’approvazione in Italia nel 2014. “Questo parto non resterà isolato, anzi lascia presagire che saranno sempre di più in futuro le madri anziane e persino single”, si legge in una nota dell’ospedale.

Continua a leggere

Continua a leggere