Covid e scuola, come saranno gli esami di Maturità 2021 tra mascherine, vaccino e test salivari



Graziamaria Pistorino, segretaria nazionale Flc Cgil, a Fanpage.it sul Protocollo d’Intesa siglato nei giorni scorsi tra il ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali sullo svolgimento in presenza degli esami di Maturità 2021: “Il Cts ha detto di no alla mascherina ffp2, caratterizzata da filtraggio molto forte, test salivari non indispensabili. I vaccini agli studenti? Inaccettabile che la decisione sia stata lasciata alle singole Regioni”.

Continua a leggere



Graziamaria Pistorino, segretaria nazionale Flc Cgil, a Fanpage.it sul Protocollo d’Intesa siglato nei giorni scorsi tra il ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali sullo svolgimento in presenza degli esami di Maturità 2021: “Il Cts ha detto di no alla mascherina ffp2, caratterizzata da filtraggio molto forte, test salivari non indispensabili. I vaccini agli studenti? Inaccettabile che la decisione sia stata lasciata alle singole Regioni”.

Continua a leggere

Continua a leggere