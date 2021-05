Covid, forte calo delle terapie intensive in Italia: solo 2 Regioni oltre la soglia critica



Diminuisce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere in Italia: a livello nazionale l’occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva che in area medica è scesa sotto la soglia critica. I dati aggiornati registrano un forte calo di ricoveri Covid: solo due regioni superano ancora la soglia del 30%.

Continua a leggere



Diminuisce ancora la pressione sulle strutture ospedaliere in Italia: a livello nazionale l’occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva che in area medica è scesa sotto la soglia critica. I dati aggiornati registrano un forte calo di ricoveri Covid: solo due regioni superano ancora la soglia del 30%.

Continua a leggere

Continua a leggere