Covid, in quali Regioni è cominciata la vaccinazione degli under 60



A livello regionale continuano forti disparità nella tipologia di persone raggiunte dal vaccino anti covid e così alcune regioni sono già arrivate a vaccinare gli under 60 mentre altre restano ferme alle categorie dei più anziani. Altre regioni stanno pensando di fare altrettanto per non rallentare il ritmo delle somministrazioni.

