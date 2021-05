Covid, oltre il 4% di medici e infermieri non si è vaccinato: rischiano anche la sospensione



Sono ancora oltre 84mila i lavoratori del settore sanitario italiano che non hanno ricevuto nemmeno una dose del vaccino anti covid. Nonostante il decreto legge per imporre l’obbligo vaccinale a medici e operatori sanitari, in alcune regioni oltre il 15 per cento della categoria non si è vaccinato.

Continua a leggere



Sono ancora oltre 84mila i lavoratori del settore sanitario italiano che non hanno ricevuto nemmeno una dose del vaccino anti covid. Nonostante il decreto legge per imporre l’obbligo vaccinale a medici e operatori sanitari, in alcune regioni oltre il 15 per cento della categoria non si è vaccinato.

Continua a leggere

Continua a leggere