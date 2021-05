Covid, perché non è finita ed è un errore fatale crederlo



Oggi come un anno fa, le feste in piazza dopo la vittoria di una squadra di calcio è il modo peggiore di affrontare le riaperture. Perché rischia di scatenare un clima da liberi tutti, di dare l’illusione che la pandemia sia finita, o quasi. Un errore fatale, che abbiamo già fatto. E che non dovremmo ripetere.

