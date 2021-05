Crolla parte del tetto della chiesa: tragedia sfiorata a Potenza



Crolla parte del tetto della Chiesa San Nicola di Bari. A cedere il soffitto di una cappella adiacente una delle navate laterali. Nella giornata di domani 15 maggio la zona sarà messa in sicurezza e si potrà procedere con i rilievi per accertare quanto sia accaduto. In particolare si indaga sulle condizioni pregresse della struttura crollata.

Continua a leggere



Crolla parte del tetto della Chiesa San Nicola di Bari. A cedere il soffitto di una cappella adiacente una delle navate laterali. Nella giornata di domani 15 maggio la zona sarà messa in sicurezza e si potrà procedere con i rilievi per accertare quanto sia accaduto. In particolare si indaga sulle condizioni pregresse della struttura crollata.

Continua a leggere

Continua a leggere