“Da adolescente combatto per un mondo migliore: voi però accettate Ddl Zan per i diritti di tutti”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una lettrice, Dafne: “Parlare di ‘adolescenza serena e felice’ nel 2021 è alquanto impossibile per qualsiasi adolescente. Io la mia la sto passando e la passerò così: combattendo per ciò che è giusto, per creare un posto migliore in cui vivere, per me e per tutte le persone come me. Non sono sola, siamo un’intera generazione e non saranno le scelte sbagliate di pochi a fermare la voglia di vivere di tanti. Accettate il Ddl Zan e approvate qualsiasi altro disegno di legge che difenda i diritti di tutti”.

