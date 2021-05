Da oggi in Italia riaprono gli stabilimenti balneari: tutte le regole per andare in spiaggia



Da oggi, sabato 15 maggio, riaprono ufficialmente la maggior parte degli stabilimenti balneari in Italia, anche se il governo aveva lasciato la possibilità alle Regioni di decidere autonomamente sulla ripresa delle attività nel settore. Tra le regole da seguire, ombrelloni distanziati, igienizzazione di spogliatoi e docce, no allo sport di gruppo in spiaggia, sì ai racchettoni.

