Dayane Mello e Rosalinda Cannavò di nuove riunite dopo il lutto: “Ti amo”



La lite al GF Vip è ormai definitivamente superata. Rosalinda e Dayane si sono ritrovate per un progetto insieme, a 24 ore dal lutto della Mello che ha perso la mamma, morta di cancro. E la modella brasiliana scrive un messaggio all’amica: “Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te”.

