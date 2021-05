Dayane Mello ha un nuovo flirt, i baci con Andrea: “Ho bisogno di un uomo”



In vacanza con Soleil Sorge per distrarsi in questo difficile periodo di lutto dopo la morte del fratello, Dayane Mello è stata paparazzata in yacht con un giovane imprenditore casertano di nome Andrea. Lei stessa conferma la frequentazione: “Non so dire oggi se ho trovato la persona giusta, ma se fosse così, sarei felice”.

Continua a leggere



In vacanza con Soleil Sorge per distrarsi in questo difficile periodo di lutto dopo la morte del fratello, Dayane Mello è stata paparazzata in yacht con un giovane imprenditore casertano di nome Andrea. Lei stessa conferma la frequentazione: “Non so dire oggi se ho trovato la persona giusta, ma se fosse così, sarei felice”.

Continua a leggere

Continua a leggere