Demi Lovato: “Censuravo l’essere non binary perché la società è maschilista e mi voleva femmina”



In una nuova intervista con Jane Fonda, l’enby Demi Lovato ha affermato che il “patriarcato”e la società maschilista hanno bloccato la scelta di dichiararsi non-binary. Nei giorni scorsi in un lungo faccia a faccia con i follower su Instagram Lovato aveva confessato ai fan: “Sono non binary, datemi del loro”.

