Demi Lovato si dichiara ‘non binaria’ e cambia l’uso dei pronomi: “Per essere chi vogliamo”



La cantante, in un lungo faccia a faccia con i suoi follower su Instagram, ha dichiarato di non riconoscersi nella rispondenza binaria di genere: “La mia vita è stata un viaggio incredibile e sono orgogliosa di farvi sapere che da oggi mi identifico come non binaria e cambierò ufficialmente i miei pronomi con loro”.

