Denise Pipitone, dal Pd una proposta di legge per commissione d’inchiesta



Una proposta di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone sarà presentata domani alla Camera dal Pd che nei giorni scorsi aveva dato vita a una raccolta firme. L’obiettivo della commissione, secondo quanto spiegato dalla deputata dem Alessia Morani sarà, tra le altre cose, “ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base della sparizione di Denise ed esaminare la compiutezza e l’efficacia dell’attività investigativa”

Continua a leggere



Una proposta di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone sarà presentata domani alla Camera dal Pd che nei giorni scorsi aveva dato vita a una raccolta firme. L’obiettivo della commissione, secondo quanto spiegato dalla deputata dem Alessia Morani sarà, tra le altre cose, “ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base della sparizione di Denise ed esaminare la compiutezza e l’efficacia dell’attività investigativa”

Continua a leggere

Continua a leggere