Denise Pipitone, è falsa la segnalazione della ragazza dell’Ecuador: “Non sono io”



Nuovi aggiornamenti sul caso Denise Pipitone: la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? ha contattato la ragazza dell’Ecuador che è stata segnalata sui social per la sua somiglianza con la bambina di Mazara del Vallo, ma lei stessa ha smentito la notizia: “Ho 29 anni e vivo in Brasile, non sono io Denise, mai stata in Italia”.

