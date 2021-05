Denise Pipitone, esce allo scoperto l’autore della lettera anonima



L’autore della lettera anonima inviata all’avvocato di Piera Maggio è uscito alla scoperto. L’uomo, che oggi vive nel Trapanese, avrebbe incontro il legale Giacomo Frazzitta e potrebbe nei prossimi giorni essere convocato in Procura. In una missiva scritta a mano aveva raccontato di aver visto la piccola Denise Pipitone il giorno del rapimento, l’1 settembre 2004, in un’auto in compagnia di tre persone.

