Denise Pipitone, ex procuratore capo di Marsala: “Al 90% bimba vista a Milano è lei”



Per l’ex procuratore capo di Marsala, Alberto Pisa, la bambina vista in stazione a Milano pochi giorni dopo la scomparsa e ripresa in un video da una guardia giurata sarebbe Denise Pipitone. Intervistato durante il programma tv “Storie Italiane”, in onda su Rai 1, Alberto Di Pisa, che all’epoca della scomparsa della bambina avvenuta nel settembre del 2004 era a capo delle indagini ha spiegato che per lui la bimba del video al 90% è proprio la piccola Denise.

Continua a leggere



Per l’ex procuratore capo di Marsala, Alberto Pisa, la bambina vista in stazione a Milano pochi giorni dopo la scomparsa e ripresa in un video da una guardia giurata sarebbe Denise Pipitone. Intervistato durante il programma tv “Storie Italiane”, in onda su Rai 1, Alberto Di Pisa, che all’epoca della scomparsa della bambina avvenuta nel settembre del 2004 era a capo delle indagini ha spiegato che per lui la bimba del video al 90% è proprio la piccola Denise.

Continua a leggere

Continua a leggere