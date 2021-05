Denise Pipitone, il supertestimone: “L’ho vista in auto. Piangeva e chiamava la mamma”



In una lettera anonima recapitata alla redazione di “Chi l’ha visto?”, un testimone asserisce di aver visto la bambina a bordo di un’auto con tre uomini ormai 17 anni fa. “Piangeva e chiamava la mamma. Sono sicurissimo di quello che ho visto. Non ho parlato per paura”. L’ex pm Di Pisa: “Vicenda nata in ambito familiare”

