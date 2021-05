Denise Pipitone, la criminologa in tv: “L’anonimo ha fatto nomi e cognomi”



Secondo la criminologa Anna Vagli, intervenuta a Pomeriggio 5 sul caso Denise Pipitone, “l’anonimo della lettera è venuto allo scoperto e ha fatto nomi e cognomi. Sono tre persone conosciute, per questo non avrebbe parlato per 17 anni. Si pensa che andrà nell’immediatezza in Procura e potrebbero scattare anche gli arresti”.

