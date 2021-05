Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio: “Ci sarà il giorno che qualcuno verrà a chiederci scusa”



Possibile svolta nel caso Denise Pipitone. Secondo una indiscrezione della trasmissione Quarto Grado, che ancora deve essere confermata dalla Procura di Marsala, sarebbero indagati per la scomparsa della bimba Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. Intanto, la mamma Piera Maggio su Facebook: “Ci sarà il giorno che qualcuno verrà a chiederci scusa, forse sarà troppo tardi. Scusa per tutto quello che abbiamo subito in questi anni, illazioni, allusioni, soprusi, angherie, bugie”.

