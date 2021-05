Denise Pipitone, l’appello di Piera Maggio: “C’è chi ha visto e sa, fatevi coraggio e parlate”



L’appello della mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio: “In questa città c’è chi ha visto e sa come è scomparsa Denise ed è a queste persone che mi rivolgo: adesso basta, fatevi coraggio è l’ora di parlare, non potete tenervi sulla coscienza questo peso”. Ieri l’ispezione nella casa in cui viveva Anna Corona e poi la fiaccolata per la piccola scomparsa da Mazara del Vallo.

