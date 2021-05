Denise Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio ricorda il giorno della scomparsa: “Ero e sono il papà”



Sul caso di Denise Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio Toni Pipitone è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Quarto Grado”: “Io non ho sospettato di nessuno in quel momento, io so solo che mi manca la bambina e non so chi è stato. Se questa bambina si trova, io devo essere presente, io sono stato e sono il suo papà”. Pur non essendo il padre biologico, Toni Pipitone viveva con Denise quando è scomparsa.

