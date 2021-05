Denise Pipitone, Piera Maggio: “Noi rivoltati come un calzino, per gli altri c’è stato più rispetto”



La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, all’indomani dell’ispezione dei carabinieri nella casa dove abitava Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà della piccola scomparsa, e mamma di Jessica, che era stata accusata di averla rapita ma è stata assolta in tutti i gradi di giudizio: “Noi siamo stati rivoltati come un calzino. Oggi vengo a conoscenza che dall’altra parte c’è stato rispetto. Chiunque in tutti questi anni ci ha fatto del male, direttamente o indirettamente, non può e non deve rimanere impunito”.

