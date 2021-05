Denise Pipitone, pm Angioni: “Rapita da due gruppi di persone. Mazara piena di ‘sentinelle’”



A Mattino Cinque è intervenuta la dottoressa Maria Angioni, che in passato si è occupata della scomparsa della bambina. Per la dottoressa Angioni nel rapimento sono intervenuti due gruppi di persone: “Mazara Del Vallo – ha spiegato – è piena di sentinelle, persone con la schiena attaccata al muro che sembra che non facciano niente ma guardano”.

Continua a leggere



A Mattino Cinque è intervenuta la dottoressa Maria Angioni, che in passato si è occupata della scomparsa della bambina. Per la dottoressa Angioni nel rapimento sono intervenuti due gruppi di persone: “Mazara Del Vallo – ha spiegato – è piena di sentinelle, persone con la schiena attaccata al muro che sembra che non facciano niente ma guardano”.

Continua a leggere

Continua a leggere