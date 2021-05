Denise Pipitone, una segnalazione conduce in Calabria: accertamenti su una ragazza di Scalea



È stata una segnalazione di un cittadino a portare gli inquirenti in Calabria, a Scalea, dove ci sarebbe una ragazza di 21 anni, di famiglia rom, che somiglia fortemente a Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. In queste ore sono in corso gli accertamenti mentre la procura di Marsala che ha aperto un fascicolo di indagine deciderà se proseguire con un eventuale test del Dna.

