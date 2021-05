Dionisio Cumbà, arrivato a Padova per studiare medicina diventa ministro della sua Guinea Bissau



Arriva in Italia da un piccolo villaggio dell’Africa. Qui inizia il percorso di studente in medicina e si laurea presso l’Università di Padova. Ora, medico affermato, si divide tra la Guinea Bissau e il nostro Paese, dove ha fondato un’associazione benefica. Il professionista è diventato ministro della Sanità per il piccolo Stato africano.

