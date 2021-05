Divampa la passione tra Alessandro Basciano ed Erjona Sulejmani, ex moglie di Blerim Dzemaili



Alessandro Basciano va a segno nel cuore di Erjona Sulejmani, ex moglie del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili. Le foto postate su Instagram non lasciano spazio a interpretazioni: l’ex di Uomini e Donne e la bellissima modella si sono lasciati andare alla passione per poi pubblicare due foto bollenti su Instagram.

