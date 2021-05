Divorzio Bill Gates, Melinda punta a salvare l’eredità dei figli



Il divorzio tra Bill e Melinda Gates è stata una notizia del tutto inaspettata per tutti coloro che vedevano come indissolubile la coppia di filantropi più famosa al mondo. Attualmente è in corso una causa per la quale sono stati schierati i migliori avvocati d’America anche perché, da brava madre, l’obiettivo di Melinda è quello di tutelare l’eredità dei suoi tre figli. Intanto emergono retroscena interessanti sulle cause che avrebbero portato alla separazione.

