Dove sono stati individuati casi di variante indiana Covid in Italia



Sono due le regioni italiane in cui sono stati individuati e confermati casi di variante indiana del Coronavirus, cioè in Veneto e Puglia: in entrambi i casi si tratta di cittadini residenti nel nostro Paese ma di origine indiana e rientrati da poco dall’estero. Indagini in corso sui casi positivi collegati al volo da Nuova Delhi atterrato a Roma la scorsa settimana.

