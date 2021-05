Dramma a Pescara, bimbo di 2 anni cade in piscina e muore annegato



Il dramma si è consumato a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara. Pare che il piccolo stesse giocando fuori dall’abitazione di famiglia quando è avvenuta la tragedia. Il bimbo sarebbe caduto in acqua senza che nessuno se ne accorgesse in tempo ed è morto annegato, inutili i tentativi di rianimarlo.

