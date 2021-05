Drusilla Gucci e la verità sul flirt con Damiano David dei Maneskin



L’ex naufraga, al ritorno in Italia dall’Isola dei Famosi, ha chiarito definitivamente in merito al gossip su una presunta storia con il cantante dei Maneskin. Non ci sarebbe nulla di vero: “Fake news” svela la modella e ereditiera della celebre famiglia fiorentina, che aggiunge anche un “purtroppo”.

