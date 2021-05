“È morta una bimba, è qui sull’asfalto”. Dramma a Perugia, Priscilla muore nell’incidente frontale



Sarà lutto cittadino, con le bandiere a mezz’asta, mercoledì a Corciano per la morte in un incidente stradale di una bambina di cinque anni, Priscilla Brugnami, che era in auto con la madre rimasta gravemente ferita. Lo ha proclamato il sindaco Cristian Betti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti che il sinistro possa essere collegato all’attraversamento della carreggiata da parte di un animale.

