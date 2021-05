“Elisabetta Gregoraci corteggiata da Francesco Zangrillo”, lui interviene per fare chiarezza



Professionista milanese lontano dal mondo dello spettacolo, è stato additato come il misterioso ammiratore segreto che a fine marzo ha inviato trecento rose rosse alla ex del GF Vip. Di recente è stato anche associato a Barbara D’Urso, ma Zangrillo ha chiarito una volta per tutte: “Non corteggio la Gregoraci, amo una donna da tempo”.

