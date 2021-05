“Elisabetta Gregoraci in tribunale a causa della sua ex agenzia”



Elisabetta Gregoraci, secondo quanto riportato da Dagospia, rischia di essere trascinata in tribunale da LaPresse, sua ex agenzia, con la quale ha collaborato per tre anni. Sembrerebbe, infatti, che la showgirl non abbia pagato il compenso dovuto al gruppo che, quindi, avrebbe deciso dopo un mancato accordo di passare alle vie legali.

Continua a leggere



Elisabetta Gregoraci, secondo quanto riportato da Dagospia, rischia di essere trascinata in tribunale da LaPresse, sua ex agenzia, con la quale ha collaborato per tre anni. Sembrerebbe, infatti, che la showgirl non abbia pagato il compenso dovuto al gruppo che, quindi, avrebbe deciso dopo un mancato accordo di passare alle vie legali.

Continua a leggere

Continua a leggere