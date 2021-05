Ellie Goulding ha partorito: “Mamma e bambino sono sani e felici”



Ellie Goulding ha dato alla luce il suo primo figlio nato dall’amore con il marito e mercante d’arte Caspar Jopling. Il sesso del bebè non è stato ancora svelato e la coppia ha preferito mantenere la privacy in un momento così intimo e delicato, chiedendo ai fan della cantante di rispettarlo. La gravidanza era stata annunciata lo scorso febbraio, quando la star di ‘Love me like you do’ si era raccontata in un’intervista a Vogue: “È un viaggio in solitaria, per questo l’ho tenuto segreto”.

Continua a leggere



Ellie Goulding ha dato alla luce il suo primo figlio nato dall’amore con il marito e mercante d’arte Caspar Jopling. Il sesso del bebè non è stato ancora svelato e la coppia ha preferito mantenere la privacy in un momento così intimo e delicato, chiedendo ai fan della cantante di rispettarlo. La gravidanza era stata annunciata lo scorso febbraio, quando la star di ‘Love me like you do’ si era raccontata in un’intervista a Vogue: “È un viaggio in solitaria, per questo l’ho tenuto segreto”.

Continua a leggere

Continua a leggere